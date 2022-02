Mieszkańcy ul. Araszkiewicza chcą prawdziwej ulicy. – Czujemy się pokrzywdzeni i upokorzeni – piszą w liście do ratusza

Ul. Araszkiewicza ma ponad pół kilometra długości. Do dwóch jej fragmentów można dojechać od strony ul. Zbożowej: odcinek kierunku ul. Sławinkowskiej ma jezdnie wykonaną z asfaltu, a w kierunku ul. Skowronkowej – z kostki. Jest też trzecia część ul. Araszkiewicza – można do niej dotrzeć tylko od strony ul. Skowronkowej. I jest to droga gruntowa.

– Stan tej ulicy urąga jakimkolwiek standardom i sprawia duże problemy w codziennym funkcjonowaniu związanym z dojazdem i dojściem do naszych posesji – mówi Dorota Kijek, mieszkanka ul. Araszkiewicza.

Mieszkańcy liczyli, że jezdnia z kostki betonowej zostanie wykonana w ramach budowy ul. Skowronkowej. Roboty w większości mają być sfinansowane z dofinansowani, które Lublin uzyskał w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Przetarg na Skowronkową nie obejmuje jednak wykonania prac na ul. Araszkiewicza.