Monika Trypuz i jej szerokie horyzonty

Już dzisiaj w CSK zostanie otwarta pani wystawa „Atencja”. Projekt ten nawiązuje do techniki tkania pereborów. Przybliży pani naszym czytelnikom czym są perebory.

Powiem szczerze, że nawet ja jeszcze dwa lata temu nie wiedziałam czym jest perebor. Zgłębiłam te informacje w poszukiwaniu tkaniny dwuosnowowej na południowym Podlasiu. Dowiedziałam się wtedy, że perebor to charakterystyczny dla Lubelszczyzny ornament tkacki, który bardzo przypomina haft. Nawet potocznie mówi się o nim haft tkacki. Według definicji Teresy Dunin-Karwickiej z lat 60. XIX w. perebor jest to wzór wykonany techniką wybierania, gdzie partie deseniowe tkane są razem z płótnem. Nitka wątku przebiegając nieregularnie pomiędzy nićmi osnowy tworzy osobliwy wzór. Trudno sobie to wyobrazić, dlatego zapraszam na mój kanał na YouTube, gdzie umieszczone jest moje nagranie „Perebory lubelskie dawniej i dziś”, w którym m.in. można zobaczyć technikę tkania pereboru. Przedstawia ją mistrzyni Stanisława Kowalewska.