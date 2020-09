Motor Lublin z pierwszym zwycięstwem po powrocie do II ligi. Żółto-biało-niebiescy wygrali w Elblągu 3:1

Motor musiał gonić wynik, zanim zakończył się pierwszy kwadrans meczu. Pierwszą bramkę strzelił Orest Tkachuk w 11 minucie spotkania dając prowadzenie gospodarzom. Miejscowi mieli także kolejne szanse na bramki, ale dobrze spisywał się lubelski golkiper, Sebastian Madejski. Motor także miał swoje okazje. Najlepszą miał Sławomir Duda przy okazji rzutu karnego w 36 minucie. Nie zdołał jej jednak wykorzystać i do szatni lublinianie zeszli przy niekorzystnym dla siebie wyniku.

Po zmianie stron żółto-biało-niebiescy szybko doprowadzili do remisu. Bramkę wyrównującą zdobył w 48 minucie Filip Wójcik. Remis jednak nie satysfakcjonował przyjezdnych. 10 minut później bohater spotkania miał szansę na drugiego gola. W bramce jednak dobrze spisał się bramkarz z Elbląga. W 59 minucie musiał już skapitulować, a piłka wpadła do bramki po rzucie rożnym odbita od jednego z elblążan. 3 minuty później Motor dopełnił swój występ, strzelając trzeciego gola. Jego autorem był ponownie Filip Wójcik, który zaliczył dobry występ w żółto-biało-niebieskich barwach. Lubelski zespół zaliczył pierwszą wygraną po powrocie do II ligi.