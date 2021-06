Na terenie Świdnika powstanie pierwsza miejska pasieka

Wydział promocji miasta, poinformował o pomyśle budowy trzech uli na terenie Świdnika. Inwestycja ta jest kontynuacją projektu zakładania łąk kwietnych, a tym samym ochrony pszczół przed wyginięciem oraz pomysłem na promocję pszczelarstwa - pozyskany miejski miód ma zostać przekazany świdniczanom w ramach targu ekologicznego. Nieprzypadkowa jest też lokalizacja pasieki - czyli tereny niedawno wybudowanego Zielonego LOF-u (przy Al. Lotników Polskich), obfitującego w dużą ilość roślin miododajnych. Nim ule pojawią się jednak w Świdniku, konieczne będzie uprzednie naniesienie zmian do regulaminu dot. utrzymania czystości i porządku, podczas sesji Rady Miasta.

Czy miejski miód jest zdrowy?

Według ekspertów, miód od miejskich pszczół ma niepowtarzalny aromat i smak, ponieważ na zurbanizowanym terenie panuje większe urozmaicenie flory w przeciwieństwie do obszarów wiejskich, gdzie przeważają monokultury rolnicze. Jest też zdrowszy dlatego, że na terenach miast pszczoły nie spotykają się z opryskami, co z kolei stanowi duży problem na terenach podmiejskich. Co więcej rośliny zapylane przez pszczoły w mieście nie mają kontaktu ze sztucznymi, chemicznymi substancjami, więc nie stanowią zagrożenia ani dla samych pszczół, ani dla osób spożywających miejski miód.