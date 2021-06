"Naszym zadaniem jest spełnianie jego marzenia" - prezydent Andrzej Duda o majorze Bernaciaku, ps. Orlik

Prezydent rozpoczął wizytę na Lubelszczyźnie od oddania hołdu majorowi Marianowi Bernaciakowi ps. „Orlik”. Złożył wieniec pod jego jego pomnikiem w Zalesiu (pow. rycki), gdzie urodził się późniejszy dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie konspiracyjnego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie.

– To, że z tej ziemi, z tego domu, z Państwa miejscowości wyszedł bohater tej klasy i tej wielkości, to wielki powód do dumy. Daje to wspaniałe runo do tego, żeby budować patriotyczne i obywatelskie postawy wśród młodzieży. Marzył o Rzeczypospolitej wolnej i niepodległej, rozkwitającej. Dzisiaj naszym zadaniem jest spełnianie tego marzenia – powiedział Andrzej Duda.