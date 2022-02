Nie bez kłopotów, ale z kompletem punktów. Pszczółki pokonują Eneę Poznań [GALERIA]

Poznanianki od początku spotkania chciały pokazać, że przyjechały do Lublina grać o pełną pulę. To im wychodziło bardzo dobrze, bo po upływie pięciu minut to one prowadziły w hali MOSiR 17:10. Straty gospodyń zmniejszyły Natasha Mack i Martina Fassina (14:17). Kiedy Włoszka trafiła “za trzy” tablica pokazywała remis 19:19. Było pewnym, że faworyzowana drużyna Pszczółek tego wieczoru nie będzie miała łatwego zadania. Po pierwszej kwarcie miejscowe dosyć niespodziewanie przegrywały z niżej notowanym zespołem z Poznania 21:23. Rezultat ustaliła Weronika Piechowiak.

W drugiej odsłonie jako pierwsza trafiła Michaela Houser (21:25). Po niej piłkę w koszu umieściła niegdyś grająca w Pszczółce Jovana Popović (21:27). Zawodniczki z Lublina na akcję punktową czekały dwie i pół minuty. “Trójką” popisała się Zuzanna Sklepowicz (24:27). Przewagę utrzymywały jednak przyjezdne. Ta na dwie minuty przed końcem kwarty wynosiła już dziewięć oczek (30:39). Miejscowe miały duży kłopot ze skutecznością, nawet w prostych sytuacjach rzutowych. Do szatni ekipy udały się przy stanie 36:42.