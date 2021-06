Niedzielne mecze 40. kolejki IV grupy III ligi

Niesamowite emocje w Radzyniu Podlaskim, gdzie Orlęta odniosły niezwykle cenne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie. Biało-zieloni pokonali wyżej notowaną Stal Stalowa Wola po meczu obfitującym w bramki, zwroty akcji i ofensywną grę. Gospodarze prowadzili w tym spotkaniu 2:0, następnie 3:2, ale za każdym razem rywale doprowadzili do remisu. Jednak na bramkę Szymona Kamińskiego z 90. minuty już nie zdołali odpowiedzieć. Wygrana cieszy radzynian podwójnie, z uwagi na fakt, że od 55. minuty spotkania drużyna musiała grać w osłabieniu po dwóch żółtych kartkach dla wprowadzonego z ławki w przerwie Macieja Filipowicza. Zwycięstwo nad "Stalówką" nie pozwoliło podopiecznym trenera Mikołaja Raczyńskiego opuścić strefy spadkowej. Mimo to Orlęta tracą do bezpiecznego miejsca w tabeli zaledwie punkt.

Orlęta Radzyń Podlaski - Stal Stalowa Wola 4:3 (2:1)

Bramki: Chyła 18, Maj 29 (z rzutu karnego), Kamiński 81, 90 - Hudzik 35, Mroziński 79, 85