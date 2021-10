Nowy most już stoi, jakość dróg się poprawiła. W gminie Skierbieszów zakończono bardzo ważne remonty

Uroczyste otwarcie mostu odbyło się 12 października. Inwestycję wykonała firma „Mosty Zamość”. Roboty pochłonęły 2,3 mln zł. Starostwu Powiatowemu w Zamościu udało się pozyskać dofinansowanie do tej inwestycji w wysokości ponad 1 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, a 571 tys. dodała gmina Skierbieszów. Resztę wysupłano z kasy Powiatu Zamojskiego.

- Wcześniej w miejscowości Zawoda funkcjonował przestarzały most, który miał nośność zaledwie trzy tony. On został zburzony, a w jego miejsce stanął nowy, bardziej odpowiedni dla tego miejsca – mówi Piotr Kuter, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu. - Warto podkreślić, że teraz most w Zawodzie ma nośność 40 ton. Dlaczego to takie ważne? W tym miejscu często jeżdżą ciężkie kombajny czy rolnicze ciągniki z przyczepami. Teraz nic już nie zagraża bezpieczeństwu tych pojazdów.