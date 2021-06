Paweł umierał, a lekarz stwierdził, że udaje nieprzytomnego. „Zabrakło pokory”. Materiał Uwagi! TVN

Zerwana zastawka

Paweł Rek skończył 16 lat. Od dziecka miał wszczepioną w ciało zastawkę, odprowadzającą płyn mózgowo-rdzeniowy. Poza tym rozwijał się normalnie.

Trzy lata temu, podczas szkolnej wycieczki, zastawka zerwała się.

Objawami zerwania są wymioty i ból głowy. Wychowawczyni poleciła koledze Pawła odprowadzić go do domu. Po drodze kolega wzywał pogotowie. Mimo iż matka Pawła mówiła lekarzowi o zastawce syna, ten zignorował objawy i odesłał ich do domu. Niedługo potem rodzice po raz kolejny wezwali pogotowie. Ten sam lekarz wpisał wówczas w kartę pacjenta, że chłopiec udaje nieprzytomnego. Gdy pod naciskiem rodziców zabrał chłopca do karetki, nie jechał do szpitala na sygnale.