Pekińczyki brodziły we własnych odchodach. Po pięciu latach zapadł prawomocny wyrok wobec właścicielki pseudohodowli w gminie Cyców

Wolontariusze fundacji, którzy pojechali zweryfikować zgłoszenie, zastali na miejscu pekińczyki przetrzymywane w tragicznych warunkach.

– Maleńkie przerażone, zziębnięte „kanapowe” psy utrzymywane były na mrozie w zupełnie nieprzystosowanych i nieocieplonych budach, w błocie, w środowisku pełnym odchodów, bez dostępu do odpowiedniego pożywienia i wody. Część psów została zamknięta w szczelnie wymurowanych konstrukcjach z drewnianymi wiekami bez dostępu do światła dziennego. W „miskach” widniała zamarznięta breja ze śruty zmieszanej m.in. z chlebem. Zwierzęta brodziły w swoich odchodach, dygotały z zimna – relacjonowała Marta Włosek, prezes Fundacji Ex Lege.