Pensja prezydenta Zamościa poszybowała w górę. Nie była to jednak jednogłośna decyzja

Warto przypomnieć, że pobory prezydenta Zamościa składają się z kilku elementów. To wynagrodzenie zasadnicze (wcześniej było to 5 tys. złotych brutto, po podwyżce - 9 900 zł) oraz dodatki: funkcyjny, specjalny oraz za wieloletnią pracę. Nie są to w sumie małe kwoty.

Skąd zatem podwyżka? Wynika to ze zmiany zapisów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października, dotyczącej osób zatrudnionych „na podstawie wyboru”.