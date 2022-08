Pisaliśmy w Kurierze: Na Podzamcze po schab i golonkę [3.08.1987]

LSS (…) miała duże trudności m.in. z podłączeniem energii elektrycznej, ale jest już po kłopotach. Pawilony stoją, trwają w nich ostatnie prace porządkowe. Znajdzie w nich pomieszczenia administracja targowiska oraz sklep z mięsem dostarczanym przez rolników.

LSS celem lepszego wykorzystania obiektu, postanowiła wprowadzić dwuzmianowy system pracy. Dzięki temu od 8 rano do południa będzie mogło jednocześnie stanąć za ladą trzech dostawców mięsa i tyle samo po południu, gdyż punkt będzie czynny do godz. 18. Nad jakością mięsa będzie czuwać lekarz weterynarii. Ceny, podobnie jak przy ul. Gospodarczej będą umowne.

(…) Punkt sprzedaży mięsa na targowisku przy al. Tysiąclecia rozpocznie pracę nieodwołalnie 10 sierpnia. Informujemy, kogo to interesuje, że cała inwestycja kosztowała LSS przeszło 2 mln zł.