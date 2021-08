Poezja, spacer po Lublinie oraz plusy i minusy od Józefa Czechowicza. 100 lat temu urodziła się Julia Hartwig

Zaczniemy może nieco szkolnie: proszę ogólnie scharakteryzować poezję Julii Hartwig.

Trudno jest zdefiniować poezję Julii Hartwig w kilku słowach. Na pewno jednak w całej jej poezji – począwszy od debiutanckiego tomu „Pożegnania”, który został wydany w 1956 roku, do ostatniego tomu „Spojrzenie” z 2016 roku – Julia Hartwig mówi o bardzo ważnych, osobistych, ale jednocześnie uniwersalnych doświadczeniach i prawdach, nie wyostrza tonu, mówi „ściszonym głosem”, takim jakim czytała swoje wiersze. Owe prawdy wyrastają silnie z biografii poetki, ale to nie jest mówienie wprost o ważnych wydarzeniach w jej życiu, tzn. nie są to wiersze autobiograficzne, ale czytelnik odnajdzie w nich coś, co jest mu bliskie, co zresztą poetka uważała właśnie za niezwykle istotne. Poezję Hartwig cechuje również duża uważność w obserwacji świata, którego zawsze była ciekawa. Utwory są niejako efektem tej obserwacji. Julia Hartwig w swoich wierszach opisuje pewne miejsca, nastroje, ważne dla niej chwile, ale także ludzi, co zresztą widać także w jej dziennikach, bo nie możemy zapominać, że twórczość Hartwig wykracza poza poezję, są to bowiem także teksty prozatorskie, felietony, diarystyka – i tak naprawdę dopiero wszystko to razem składa się na jej obraz świata. Chcę podkreślić jeszcze jeden fakt, który miał wpływ na dojrzałą twórczość Julii Hartwig, a mianowicie, że była doskonałą tłumaczką poezji francuskiej i amerykańskiej, myśląc o jej dorobku literackim nie można o tym zapominać.