"Polska dziękuje za niezwykłą służbę". Lekarze z woj. lubelskiego odznaczeni

– Jestem wzruszony, że spotkał mnie ten zaszczyt, że w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mogłem Państwu podziękować, wręczając te odznaczenia. Polska dziękuje Państwu za niezwykłą służbę dla Rzeczypospolitej, dla pacjentów, dla ludzi po prostu w tym niezwykle trudnym czasie – powiedział Prezydent podczas uroczystości. Dziękuję, że chociaż w ten symboliczny Polska może, w imieniu wszystkich jej obywateli, podziękować za to, jacy Państwo jesteście i jak traktujecie przyjęte na siebie zobowiązania, do tego by służyć drugiemu człowiekowi, by służyć nauce i ją realizować – dodał.