Polsko-białoruska granica propagandy. Eksperci nie mają wątpliwości, że Polska została poddana sterowanej presji migracyjnej

Eksperci nie mają wątpliwości, że Polska została poddana sterowanej presji migracyjnej. Zresztą przyznał to sam Aleksandr Łukaszenka oraz minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej stwierdzając, że wspieranie transgranicznego przerzutu nielegalnych imigrantów jest odpowiedzią na unijne sankcje wobec Białorusi, będące wynikiem sfałszowania wyborów prezydenckich w 2020 roku oraz represjonowania opozycjonistów. Jak zauważa dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, działania władz Białorusi noszą znamiona szantażu.

- To ewidentny szantaż, który ma doprowadzić do wywarcia takiego nacisku na Unii Europejskiej, żeby zostały złagodzone sankcje. Natomiast w wymiarze emocjonalnym, to też rodzaj kary dla bezpośrednich sąsiadów Białorusi, którzy poparli protesty przeciwko Łukaszence. Litwa i Polska zdecydowanie popierały protestujących - mówi dr Olchowski.