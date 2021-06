Polsko-kanadyjska współpraca w Puławach. Nowa inwestycja na terenie Grupy Azoty „Puławy”

Grupa Azoty „Puławy” i MKango Polska (oddział kanadyjskiej firmy Mkango Resources Ltd.) podpisały umowę na dzierżawę działki na terenie puławskich Azotów. Powstanie tam Zakład Rafinacji Pierwiastków Ziem Rzadkich.

- Będzie to przedsięwzięcie w pełni kompatybilne z działalnością Grupy Azoty „Puławy”. Zakład rafinacji będzie korzystał zarówno z zakupionych od nas surowców niezbędnych w procesie rafinacji, jak i z dostarczanych przez nas mediów energetycznych - mówi Andrzej Skwarek, członek zarządu Grupy Azoty „Puławy”.

Rafineria metali ziem rzadkich będzie wykorzystywała technologię opartą na kwasie azotowym do przetwarzania oczyszczonego koncentratu ziem rzadkich dostarczanego z kopalni Songwe Hill Rare Earths w Malawi oraz z innych potencjalnych źródeł. Produktami procesu rafinacji będą tlenki neodymu i prazeodymu, a także wzbogacony koncentrat tzw. ciężkich metali ziem rzadkich oraz produkty lantanu i ceru.

W wyniku rafinacji powstawać będzie (jako produkt uboczny) 60-procentowy roztwór azotanu amonu. Będzie mógł być wykorzystany na instalacjach Azotów o ile spełni warunki techniczne, technologiczne i jakościowe. Zdaniem Jarosława Pączka, dyrektora Mkango Polska, budowa rafinerii to projekt przełomowy dla Polski i Europy.

- To bardzo ekscytujące wydarzenie dla Polski w czasie, gdy Europa koncentruje się na upraszczaniu łańcuchów dostaw materiałów krytycznych, które są niezbędne przy przechodzeniu na ekologiczną gospodarkę - powiedział dyrektor.

Pierwiastki ziem rzadkich, w tym metale techniczne, są wykorzystywane w przemyśle samochodowym, obronnym, energii odnawialnej, telekomunikacyjnym i rafineryjnym oraz ceramicznym i metalurgicznym.

Wyniki

Wysokie ceny surowców, zwłaszcza gazu ziemnego, którego cena rok do roku wzrosła ponad 70 proc. - to największa bolączka zarządu Grupy Azoty „Puławy”. Według danych za trzy pierwsze miesiące spółka wypracowała w tym czasie 33,4 mln zł zysku netto. To mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.