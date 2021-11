Pora zmienić ogumienie w samochodzie. Te używane komplety opon zimowych pasują na 15” i 16” felgi KS

Zmiana opon letnich na zimowe to podstawowa czynność, którą powinien wykonać każdy kierowca przed zimą. Prawidłowy stan ogumienia w pojeździe to bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu. Warto jednak przy doborze opon zwracać szczególną uwagę na stan techniczny oraz rok produkcji. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na zakup nowego kompletu. Na rynku wtórnym jest wiele ogłoszeń dotyczących sprzedaży używanych opon zimowych. W tym artykule znajdziesz komplety ogumienia, które pasują do felg 15" i 16". Ogłoszenia dotyczą województwa lubelskiego. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.