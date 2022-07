Poseł Sachajko: Zboże z Ukrainy jest w Polsce kradzione

W czwartek (7 lipca) w Warszawie ma się odbyć protest rolników z Agrounii, którzy będą manifestować swoje niezadowolenie związane z wysokimi cenami nawozów, paliwa oraz niekontrolowanym – ich zdaniem – napływem zboża z Ukrainy, który powoduje spadek opłacalności rodzimej produkcji. Z województwa lubelskiego do stolicy ma wyjechać kilka autokarów z działaczami Agrounii, m.in. Jarosław Miściur. Jego zdaniem ukraińskie zboże, które przez Polskę miało trafić do krajów afrykańskich i na Bliski Wschód rozlewa się po kraju.

– To powoduje obniżenie cen i destabilizację rynku zboża – twierdzi Miściur.

Jednak zdaniem posła Jarosława Sachajki (Kukiz’15), zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spadek cen zbóż to konsekwencja paniki związanej z rosyjską agresją na Ukrainę.

- Jak zaczęła się wojna ceny wystrzeliły w górę. Większość rolników nie sprzedawało więc swojego zboża licząc na to, że jego cena przebije pułap 2 tys. zł za tonę – mówi poseł Jarosław Sachajko. I zauważa, że rolnicy, którzy wcześniej nie sprzedawali zboża, teraz przed nadchodzącymi żniwami chcą opróżnić swoje magazyny. - Nagle wszyscy rzucili się do sprzedaży, a ponieważ przez 2-3 miesiące nie sprzedawano zboża, to nagle na rynku pojawiło się jego dużo, więc ceny są niższe – zaznacza.