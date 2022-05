Powiat tomaszowski. Mury są „zdrowe”, ale zabytkowy dwór czasy świetności ma za sobą

Losy budynku mogą obrazować skomplikowaną historię tych obecnie przygranicznych ziem. Przed 1914 r. Artur Romer, kolejny właściciel, zdecydował się na przebudowę gmachu. Wówczas m.in. nadbudowano tam piętro. Dwór został jednak zniszczony i splądrowany przez Kozaków podczas I wojny światowej. Potem był przez właścicieli pieczołowicie odnowiony i wyposażony w nowe meble. Przed dworem uwagę zwracał m.in. okazały gazon w kształcie kolistym. Budynek otaczały także stare drzewa.

Podczas II wojny światowej los znów nie był dla dworu łaskawy. Został on spalony przez oddziały UPA. Ponownie jednak uznano, iż należy go ratować. Po wojnie dwór został po raz kolejny odbudowany. Założono tam siedzibę miejscowego PGR. Funkcjonowała ona do końca lat 80. ub. wieku.