Puławy. Lokal oferował nielegalne automaty zamiast pieczywa

Policyjne podejrzenia potwierdziły się na miejscu. Funkcjonariusze ujawnili tam 3 automaty do gier hazardowych i zabezpieczyli ponad 2 tysiące złotych.

– Ponadto, w trakcie czynności przeszukania lokalu, policjanci znaleźli woreczek z suszem konopii innych niż włókniste, a kobieta, która miała go w biurku była nietrzeźwa. Trafiła do policyjnego aresztu. Dzisiaj (26.11 - przyp. red.) usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 – informuje podkom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.