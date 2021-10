Są ciche i nie emitują spalin. Niewykluczone, że niebawem w Zamościu będzie kursować 14 elektrycznych autobusów MZK

- Autobus testujemy na różnych liniach – podkreśla Krzysztof Szmit, prezes MZK w Zamościu. - Są to takie, podczas których pojazd ma przerwy w pracy. Można je wówczas wykorzystać na doładowanie baterii. Jednak jeździ także na tzw. liniach ciągłych. Wczoraj np. autobus przejechał ok. 280 km bez ładowania. I pozostała mu w baterii rezerwa w wysokości 20 proc.

Solaris Urbino 12 electric, czyli elektryczny autobus miejski klasy „maxi” jest produkowany od 2013 r. przez firmę z Poznania. Co jakiś czas powstają jego nowe, ulepszane wersje, czy jak kto woli - generacje. Takie autobusy już można spotkać na ulicach Warszawy, Krakowa czy Rzeszowa. Mają one wiele zalet. Pracują cicho i nie emitują spalin, co ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego.