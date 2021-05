Sejm powiedział „tak” Funduszowi Odbudowy. Na jakie pieniądze może liczyć województwo lubelskie?

Ustawę o ratyfikacji decyzji Unii Europejskiej w sprawie jej zasobów własnych, umożliwiającą skorzystanie z wartego 750 mld euro unijnego Funduszu Odbudowy, poparło we wtorek 290 parlamentarzystów (PiS, Lewica, PSL). Przeciw było 33 posłów (Konfederacja i 20 parlamentarzystów klubu PiS, głównie z Solidarnej Polski), od głosu wstrzymało się 133 (głównie Koalicja Obywatelska). Dzień przed głosowaniem rząd przesłał do Brukseli projekt Krajowego Planu Odbudowy czyli dokumentu zawierającego konkretne programy i inwestycje, na jakie dany kraj zamierza przeznaczyć pieniądze.

– Myślę, że ci którzy byli przeciw lub się wstrzymali, popełnili samobójstwo polityczne. To decyzja niezrozumiała, podyktowana doraźnym interesem politycznym. Bardzo trudno będzie tym posłom wytłumaczyć tę decyzję przed wyborcami – ocenia Krzysztof Szulowski, poseł PiS z województwa lubelskiego. Zarzuty posłów KO ocenia jako nieuprawnione. – To są tak ważne środki, że w interesie każdego rządu jak najlepsze ich wydawanie będzie kluczową kwestią – dodaje.

Ile dla Lubelskiego?

Z 750 mld euro do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek – w sumie około 58 mld euro. Ile z tych środków dostaną poszczególne regiony – tego na razie nie wiadomo, bo pieniądze mają być dzielone centralnie.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej politycy PiS robili szacunki co do tego, ile z tych pieniędzy może dostać Lubelszczyzna. Wynikały one jednak z przeliczenia podziału 58 mld euro na liczbę mieszkańców kraju i każdego z regionów. Z takiego rachunku wynika, że lubelskie mogłoby liczyć na około 3,3 mld euro. Co prawda Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego wspominał o kwocie 40 mld zł, ale są to wszystkie unijne pieniądze jakie mają trafić do naszego regionu w latach 2021-27.