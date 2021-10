Sekundniki usprawnią ruch na kolejnym przejściu dla pieszych w Świdniku

Zasada działania sekundników jest prosta - dane przekazywane ze sterownika wskazują, jaki czas upłynie do zmiany sygnału. Dzięki czemu kierowca, który dojeżdża do skrzyżowania, z daleka widzi, za ile sekund uruchomi się czerwone lub zielone światło. Rozwiązanie to, znane z wielu krajów Europy, wpływa na poprawę płynności ruchu pojazdów i oraz bezpieczeństwo pieszych. W 2019 r. jako pierwsze w województwie lubelskim zostały zamontowane w pobliżu skrzyżowania ul. Racławickiej i Kosynierów. Wszystko wskazuje na to, że zdały egzamin i niedługo w "lotniczym mieście" pojawi się ich więcej - tym razem przy ul. Racławickiej, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 5.

– Zgodnie z przewidywaniami, w ocenie kierowców rozwiązanie to usprawniło przemieszczanie się po Świdniku, dlatego pojawił się pomysł na zamontowania urządzeń przy drugim przejściu dla pieszych - tłumaczy Bartłomiej Pejo, wicestarosta świdnicki, inicjator udogodnień.