Skarb Państwa zasiedział się na Autodromie. Planowane są inwestycje

W 2009 r. spadkobiercy dawnych właścicieli działek wystąpili jednak do wojewody lubelskiego o unieważnienie tzw. decyzji uwłaszczeniowej. To nie przyniosło efektu, dlatego sprawa trafiła do ministerstwa infrastruktury. I nastąpił zwrot. Bo w resorcie stwierdzono nieważność decyzji uwłaszczeniowej.

Cały autodrom ma powierzchnię prawie 11 ha, ale dawni właściciele odzyskali działkę o wielkości 1,2 ha. To jednak utrudniało normalne działanie obiektu. Urzędnicy biłgorajskiego starostwa jednak się nie poddali. Skierowali sprawę do sądu. A dokładnie zrobił to Ireneusz Bulicz, kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Tym razem argumentował, iż doszło do „zasiedzenia Skarbu Państwa” na tym terenie. Miało się to się stać jeszcze we wrześniu 1990 r.