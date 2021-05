Sobotnie mecze drużyn z Lubelszczyzny w III lidze. Zobacz zdjęcia i wideo

Drugi kolejny mecz przegrała Stal Kraśnik. Ekipa prowadzona przez trenera Marcina Wróbla uległa na wyjeździe rezerwom Cracovii. Dla niebiesko-żółtych była to 10 z rzędu rywalizacja bez zwycięstwa. Sytuacja kraśniczan w tabeli staje się coraz trudniejsza. Po 34 rozegranych spotkaniach Stal traci sześć punktów do lokaty gwarantującej utrzymanie. Na poprawę swojej pozycji drużyna z Kraśnika ma jeszcze sześć konfrontacji do końca sezonu.

Cracovia II - Stal Kraśnik 2:1 (1:0)

Bramki: Vinicius 21, Santos 84 - Mażysz 90+

Cracovia II: Wilk - Pieńczak, Jarzynka, Stachera, Nowicki (80 Bała), Malisz (60 Ziemnik), Ożóg, Vinicius (80 Matheus Santos), Wiśniewski, Vestenicky (80 Biernat), Strózik. Trener: Piotr Giza

Stal: Borusiński - Dyszy, Gajewski, Chudyba (62 Cygan, 87 Pietrzyk), Michalak (67 Zawierucha), Łokieć, Bartoś, Czelej (62 Woźniak), Wolski, Imiołek (67 Popiołek), Mażysz. Trener: Marcin Wróbel