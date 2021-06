Susiec: Wypoczynek nad zalewem w Majdanie Sopockim zakończył się tragicznie dla 61-latka

NOWE Wimbledon. Solidność i serwis Świątek wzięły górę nad nieprzewidywalnością rywalki. We wtorek zaczną Linette i Hurkacz

Iga Świątek na trawie nie zmiata na razie (i chyba jeszcze długo nie będzie) z kortu rywalek, tak jak na ziemi, ale zdołała awansować do drugiej rundy Wimbledonu, po zwycięstwie 6:4, 6:4 nad Su-Wei Hsieh. We wtorek do rywalizacji przystąpią Magda Linette i Hubert Hurkacz.