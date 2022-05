Swędzący problem w Przedszkolu nr 34 w Lublinie Joanna Jastrzębska

Wszawica czwarta od początku roku szkolnego i nieaktualne wytyczne pandemiczne – na to skarży się mama dziecka chodzącego do Przedszkola nr 34 przy ul. Motorowej. – Mamy przygotowane odpowiednie procedury i informujemy o nich rodziców. Robimy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety nie na wszystko mamy wpływ – odpowiada dyrektorka.