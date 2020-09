Szkoły w Łukowie odwołują naukę stacjonarną. Wśród zakażonych uczennica, a także nauczyciel

Również Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie przechodzi na nauczanie zdalne z powodu koronawirusa. Jak pisaliśmy w weekend, zakażenie potwierdziło się u jednego z nauczycieli.

- W związku z tym, że pod koniec sierpnia ten nauczyciel uczestniczył w pracach przygotowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego, kwarantanną objęto siedmiu nauczycieli i 30 uczniów, którzy mieli z nim kontakt w czasie uroczystości rozpoczęcia roku 1 września. W związku z tym, dyrektor placówki zwrócił się do powiatowego sanepidu z wnioskiem o zgodę na naukę zdalną. Decyzja jest pozytywna i od 7 do 11 września wszyscy uczniowie tej szkoły będą uczyć się w formie online - tłumaczy Magdalena Smolińska-Kornas, rzecznik wojewódzkiej stacji sanepidu.