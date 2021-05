To najlepsi weterynarze na Lubelszczyźnie. Kogo polecają właściciele zwierząt? Zobacz [10.05]

NOWE Puławska jadłodzielnia już działa! Sprawdź co możesz w niej zostawić?

Puławy dołączyły do grona polskich miast, w których funkcjonują jadłodzielnie. Pierwszy taki punkt w mieście, pojawił się w czwartek przy głównym wejściu do Hali Targowej przy ul. Piaskowej. To inicjatywa pani Barbary Grzelak-Wężowskiej, zrealizowana z radnym miejskim Andrzejem Kuszykiem, który zakupił lodówkę z własnych środków.