Trwają obchody Święta 24. Pułku Ułanów w Kraśniku. Zobacz zdjęcia z uroczystości

W sobotę, 3 lipca w Święcie Pułkowym uczestniczył Dirk Verbeke, były sekretarz miasta Tielt - wyzwolonego przez żołnierzy dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, lokalni samorządowcy oraz kraśniccy ułani.

- Kraśniccy ułani to chluba polskiego oręża. To również chluba naszego miasta. Udział w wojnie o niepodległość i II wojnie światowej, walka w imię wolności i niepodległości nie tylko na terenie Rzeczpospolitej, ale także krajów Europy Zachodniej, jest powodem do dumy dla wielu kraśniczan - podkreślał w sobotę Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika.