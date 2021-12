Tysiąc sto upominków. Prezenty trafią do małych podopiecznych z lubelskich szpitali

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa wolontariusze nie będą mogli spotkać się z małymi pacjentami. Jednak przedstawienie dla nich zostanie wystawione przed oknami hrubieszowskiego SP ZOZ. Prezenty dla dzieci zostaną natomiast przekazane przez szpitalny personel.

Wolontariusze nie zapomnieli także o innych, małych pacjentach. Jak czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji, członkowie Fundacji Dr Clown przekażą także świąteczne prezenty do wielu placówek medycznych w województwie lubelskim. Trafią one m.in. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej i SPZOZ w Krasnymstawie.

Łącznie w naszym regionie Doktorzy Clowni przekażą ponad 1100 upominków małym pacjentom.