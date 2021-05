Ulica Szambelańska w Lublinie zmieni oblicze? Może tu być jak w Hiszpanii!

– Wszystko po to, by stworzyć w ścisłym centrum Lublina kilka takich lokalizacji, które byłyby zadaszone naturalnymi zielonymi sufitami, przy zastosowaniu różnych roślin – podkreśla Marek Poznański. – Na Szambelańskiej chcielibyśmy, aby był to winobluszcz trójklapowy, który latem jest zielony, a jesienią wpada w czerwień i bordo. Z kolei zimą jest bezlistny, co też może dodawać uroku tej ulicy. Tego typu rośliny są mało wymagające, niedrogie w utrzymaniu, a dość szybko się rozrastają – aby pojawiło się tu pełne zielone poszycie, potrzeba zaledwie 1,5–2 lat.