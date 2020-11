Uwaga! TVN: 12-letniego Kamila zagryzły psy. „Zwierzęta były bite i zamykane w piwnicy”

Nie wiadomo, co dokładnie stało się w mieszkaniu i dlaczego zwierzęta rzuciły się na Kamila. Według prokuratury, winny tragedii jest właściciel psów, ojczym Szymona, Mariusz S. Mężczyzna jest oskarżony o to, że nie zabezpieczył dzieci przed dostępem do tych zwierząt. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.

- Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, minimalizuje swoją winę. Wyjaśnia, że skoro nie było go w mieszkaniu, to nie odpowiada za to, co się stało. Mówi, że wielokrotnie uprzedzał pasierba, żeby ten nie przyprowadzał do domu obcych osób. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to dziecko, które dysponowało kluczem do domu. W naszej ocenie mężczyzna zrobił zbyt mało, by zagrożenia uniknąć – podkreśla Marta Pętkowska z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.