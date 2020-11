Ktoś podjechał pod ogrodzenie i oddał strzał. Zginął 16-letni obywatel Kazachstanu

- To jest poza ludzkim wyobrażeniem. Wszyscy jesteśmy w traumie - przyznaje Lech Borkowski, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim. To na posesji należącej do szkoły doszło do zabójstwa 16-latka.

Chłopiec był obywatelem Kazachstanu. Do Polski przyjechał w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Razem z grupą rówieśników przebywał na terenie internatu prowadzonego przez opolski ZSZ. Teren szkoły otoczony jest lasem. W pobliżu znajduje się staw i przetwórnia owoców.

W nocy z niedzieli na poniedziałek 16-latek razem z rówieśnikami, wyszedł z internatu do szkolnego sadu. Mieli przynieść jabłka. Młodzież oddaliła się od budynku na około 100 metrów.

Według relacji świadków, nagle pod ogrodzenie podjechał samochód. Z pojazdu wysiadła niezidentyfikowana osoba. Oddała strzał. Pocisk trafił 16-latka.