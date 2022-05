W czasie leczenia dzieci się nudzą. W tym szpitalu w Lublinie już nie będą. Działa tu Serenadowy kącik. Zobacz zdjęcia

Kącik nie jest duży, utrzymany w Serenadowym, a więc żółtym kolorze. Składa się na niego stolik z krzesełkami i regał z zabawkami, książeczkami i kolorowankami. Małym pacjentom jednak to w zupełności wystarcza. Podczas oficjalnego otwarcia bawi się w nim trójka dzieci: Yeva, Nikodem i Maks. Na pytanie o to, jak im się podoba, odpowiadają zgodnie i krótko: „Super”. A co najbardziej?

– Są tu zabawki, układanki i kolorowanki i właśnie one najbardziej mi się podobają. Dziś jestem na pobycie dziennym, ale wszystkich pacjentom będę mówił, że tu jest bardzo fajnie – mówi Maks.

Większe trudności ze wskazaniem najatrakcyjniejszej rozrywki w kąciku miał Nikodem.

– Najbardziej podoba mi się wszystko – zapewnia. Jak dodaje, w szpitalu leży już długo, ale czuje się dobrze.