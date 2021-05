W Dzień Bibliotekarza ruszył XVIII Tydzień Bibliotek. W obchody włącza się Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie

Matka zabiła trzyletnią córkę z powodu braku pieniędzy. Szokująca zbrodnia w Poznaniu

26-letnia Magdalena C. we wtorek w Poznaniu co najmniej trzykrotnie dźgnęła nożem w serce swoją córkę. Trzyletnia Zuzia zmarła w w szpitalu. Kobietę przesłuchała już prokuratura. W trakcie przesłuchania matka wyjaśniała, że motywem zabójstwa były kłopoty finansowe.