Znamy już datę i program trzeciej edycji Festiwalu „Śleboda/Danutka”

Przedstawienie, wyreżyserowane przez syna Jana Peszka – Błażeja, z udziałem Katarzyny Chrzanowskiej, będzie można obejrzeć na deskach Teatru Starego w sobotę 3 lipca. - "Czarnego mnicha" będziemy grać do 7 lipca. Spektakl później jeszcze będzie wracał, jak inne nasze premiery na scenę Teatru Starego – zapowiedziała Karolina Rozwód, dyrektorka Teatru Starego.

Trzecia edycja Festiwalu „Śleboda/Danutka” rozpocznie się już 30 czerwca. Gwoździem programu będzie premiera spektaklu przygotowanego przez Jana Peszka, laureata „Gongu Danutki”. – Będziemy świadkami premiery zupełnie nowego przedstawienia, które Jan Peszek przygotowuje specjalnie na nasz festiwal. To „Czarny mnich”, jedno z niezwykłych opowiadań Antoniego Czechowa – powiedział podczas konferencji prasowej Michał Merczyński, dyrektor programowy festiwalu.

– Festiwal miał się odbyć w lutym, wtedy epidemia to uniemożliwiła, ale mamy nadzieję, że spotkamy się z widzami na przełomie czerwca i lipca – zapowiedziała Karolina Rozwód, dyrektorka Teatru Starego w Lublinie.

Oczywiście będzie też uroczyste wręczenie „Gongu Danutki”, specjalny wieczór i spotkanie z laureatem – Janem Peszkiem, które poprowadzi Karolina Lewicka. I co jeszcze? Wisienką na torcie będzie „Uroczystość” wg Thomasa Viterberga i Mogensa Rukova w reż. Grzegorza Jarzyny, w role matki i syna wcielają się Danuta Szaflarska i Jan Peszek.

– Jan Peszek jest jedną z tych postaci, które są rodzajem omnibusu, a z drugiej strony człowiekiem, który dotyka bardzo różnych dziedzin twórczości artystycznej, związanej głównie ze sceną, ale także z operą, kinem i różnymi, bardzo hybrydowymi wydarzeniami, jak np. słynny spektakl z zespołem Voo Voo z dziećmi z zespołem Downa w Teatrze Studio w Warszawie. I o tym fenomenie poszukiwania będziemy rozmawiali i z Błażejem Peszkiem, Marią Peszek, Mikołajem Grabowskim i Cezarym Tomaszewskim – powiedział dyrektor programowy festiwalu.

To nie koniec niespodzianek. Teatr Stary ma do rozdania tysiąc egzemplarzy płyty „Zakazane piosenki” Marcina Maseckiego i Spółki. Jest to rejestracja materiału przygotowanego w związku z obchodami 105. rocznicy urodzin Danuty Szaflarskiej, które odbyły się podczas drugiej edycji Festiwalu „Sleboda/Danutka” w Teatrze Starym.

– Ta płyta to prezent dla naszych widzów, nie będzie można jej kupić w szerokiej dystrybucji – zapowiedziała Karolina Rozwód. A jak można ją zdobyć? Wystarczy przynieść do kasy teatru pięć biletów bądź wejściówek z imprez, które już odbyły się w Teatrze Starym w Lublinie i wymienić je na płytę. Akcja ruszyła w czwartek (6 maja).