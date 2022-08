W Lublinie jest nowy mural. Zdobi blok przy Wiercieńskiego i upamiętnia bohatera

Mural jest doskonale widoczny z cmentarza przy ul. Lipowej i znajduje się przy jednym z wejść. Nie jest to przypadkowa lokalizacja.

– Chcieliśmy okolicę cmentarza rozjaśnić i ubarwić oraz nadać ulicy urok – mówi jeden z pomysłodawców muralu Andrzej Partyka, członek Wspólnoty Mieszkaniowej Wiercieńskiego 5. – Mieliśmy do wyboru kilka projektów i wybraliśmy ten, bo chcieliśmy, żeby przedstawiał Lublin.

Zgodę na przeniesienie panoramy Starego Miasta na ścianę na Śródmieściu wydał zarządca bloku, czyli spółka AiZN DOM.

– To zupełnie oddolna inicjatywa. Mural jest w świetnym miejscu i widzą go tłumy ludzi, które odwiedzają cmentarz – przekonuje Leszek Jankowski, prezes zarządu spółki.

Malunek to element projektu „Szlakiem Powstańców Styczniowych” realizowanego przez Stowarzyszenie Łabędź w partnerstwie z Hufcem Pracy 3-18 w Lublinie. Finansuje go Narodowy Instytut Wolności z programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Mural to jeden z efektów inicjatywy mającej przypominać, że historia nie musi być nudna i że o lokalnych bohaterach dzieci i młodzież często nie dowiadują się w szkołach. Wcześniej grupa młodych ludzi odwiedziła Nałęczów, z którym związany był Henryk Wiercieński i inni bohaterzy powstania styczniowego. Tam szukali śladów powstańców i zaczęli tworzyć przewodnik turystyczny.