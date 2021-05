W Lublinie rusza V edycja Festiwalu „Scena w Budowie” 2021

Przed nami V edycja Festiwalu Scenografii Kostiumów „Scena w Budowie” i ponad miesiąc atrakcji dla miłośników nie tylko form teatralnych. - W tych bardzo trudnych czasach to nie było łatwe przedsięwzięcie. Ale udało się! Bardzo serdecznie zapraszam na V edycję Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”. Głównym elementem naszego Festiwalu jest konkurs, z pulą nagród 25.000 zł, podczas którego nagradzamy najlepsze polskie przedstawienia teatralne. To także jedyna w swoim rodzaju okazja, aby posłuchać, zobaczyć i porozmawiać o tym, co dzieje się w szeroko rozumianej scenografii – zapowiada Katarzyna Sienkiewicz, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.