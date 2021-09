„Wielka Wyprawa” Radia Wnet w Kurierze Lubelskim

Radio Wnet na „Wielkiej Wyprawie” odwiedziło dziś Lublin. Dokąd zmierzacie?

Krzysztof Skowroński: Wyprawę zaczęliśmy 5 września w Białymstoku, a wracamy do Warszawy przez Lublin, Kraków, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz i Łódź i 22 września meldujemy się w Warszawie, gdzie odbędzie się koncert w Teatrze Palladium, na który zapraszamy naszych słuchaczy. Po okresie pandemii, gdy wszyscy spędzaliśmy jednak czas przed radioodbiornikami, nie ruszając się ze swoich miejsc zamieszkania, my nadawaliśmy z tych miast, w kilku wówczas uruchomiliśmy nadajniki, ale nie bywaliśmy w nich, bo nie mogliśmy. Postanowiliśmy to nadrobić i przywitać się z naszymi słuchaczami.

Czyli Radio Wnet jest radiem mobilnym i interaktywnym?

Zdecydowanie. Mamy też taką nadzieję, że między miastami, które odwiedzimy i w których nadajemy zacznie się współpraca i ruch. Czyli zachęcimy mieszkańców np. Wrocławia, żeby wsiedli w samochody i przyjechali do Lublina i odwrotnie. Dzięki tym naszym wyjazdom słuchacze radia wiedzą, co w poszczególnych regionach się dzieje, czym one żyją, a te regiony rzeczywiście się różnią. Poza tym to wielkie wyzwanie dla teatru radiowego, bo to co tworzymy to teatr na żywo. Codziennie w trasie jest ok. 20 osób i one tworzą ten spektakl na żywo.