Wiersze stworzone z tęsknoty za słońcem. Znamy laureatów Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada

– Konkurs jest wysoko ocenianą formą resocjalizacji, która cieszy się dużym zainteresowaniem więźniów. Na przestrzeni 27 lat wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób pozbawionych wolności, które stworzyły ponad dwadzieścia tysięcy wierszy – mówi chor. Magdalena Łukowiec, rzeczniczka prasowa Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

W tym roku organizatorzy dostali ponad 100 zestawów wierszy od osadzonych z całego kraju. O czym piszą?

– To poezja, która odbiega od potocznych wyobrażeń na temat twórczości literackiej, co oczywiście wynika ze specyfiki konkursu, który ma za zadanie budzenie wrażliwości poetyckiej u osób w trudnej sytuacji życiowej – tłumaczy jeden z jurorów konkursu prof. dr hab. Aleksander Wójtowicz z Instytutu Filologii Polskiej UMCS i dyrektor Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

– W utworach powraca motyw przyrody: słońca, zieleni, ale jednocześnie autorzy często piszą o sprawach bliskich ich sercu takich jak rodzina, matka, dzieci czyli wszystkiego, co musieli zostawić na zewnątrz. Jest to poezja tęsknoty za światem, który w tej chwili jest niedostępny. Nawet jeśli nie piszą wprost o więzieniu, to w ich wierszach widać takie niewidoczne kraty, coś, co ich oddziela od rzeczywistości – tłumaczy.