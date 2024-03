Włodawa. Będzie nowy most na rzece Włodawce. Jest wstępny projekt

Włodawski ratusz realizuje projekt „Budowa mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Włodawie”.

Burmistrz Włodawy w mediach społecznościowych opublikował wstępny projekt nowego mostu. Dzięki realizacji tej inwestycji w miejsce zdezelowanego drewnianego mostu powstanie nowy obiekt, który będzie miał konstrukcję żelbetową z elementami dekoracji nawiązującymi do historii i kultury miasta.

- Nowy most posłuży mieszkańcom Włodawy przez co najmniej kilkadziesiąt lat. Będzie to solidna konstrukcja, która zapewni bezpieczną i komfortową przeprawę przez rzekę. Wraz z budową mostu planowana jest również przebudowa ulicy Mostowej. Ulica zachowa swój obecny charakter i będzie nadal nawiązywała do historycznej części Włodawy – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Według wstępnego projektu nowy most będzie miał ok. 11.80 m szerokości i 23.20 m długości. Do dyspozycji kierowców będą dwa pasy ruchu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych most będzie miał wydzielony ciąg pieszo rowerowy połączony z promenadą. Jednocześnie tworzony jest projekt przebudowy ul. Mostowej, który zakłada między innymi budowę kanalizacji deszczowej i nowego oświetlenia ulicznego.