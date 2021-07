Włodawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył uroczyście kolejny rok akademicki

W trakcie spotkania członkowie Rady Programowej UTW – przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie Łucja Pamulska i burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – podziękowali uczestnikom za aktywny udział w zajęciach. Rozstrzygnięto również konkurs czytelniczy dot. twórczości Stanisława Lema.

- Dziękuję Państwu za udział w organizowanych przez nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku zajęciach. Był to bardzo trudny czas ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju. Jestem przekonany, że mimo to udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach pozwolił Państwu miło spędzić czas oraz był okazją do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przed nami rok szczególny, w którym obchodzić będziemy dwudziestolecie włodawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – powiedział burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włodawie jest jednym z pierwszych w Polsce. Rozpoczął działalność w 2002 roku. Jego inicjatorką była ówczesna przewodnicząca oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie śp. Irena Rutkowska. To właśnie zaangażowanie i determinacja Pani Ireny pozwoliły na rozwój włodawskiego UTW mimo początkowych problemów. W Radzie Programowej Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włodawie pracują obecnie między innymi: Łucja Pamulska (rektor/ przewodnicząca O/PZERiI we Włodawie), burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, wicestarosta Powiatu Włodawskiego Tomasz Korzeniewski, Mieczysław Tokarski, Włodzimierz Czeżyk, Małgorzata Zińczuk, Ewa Krukowska i Andrzej Lis.