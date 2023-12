Wojewoda lubelski przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni przeniesieniem krzyża

Nowy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski w piątek (22 grudnia) podczas swojej pierwszej konferencji prasowej poinformował, że krzyż z sali kolumnowej urzędu wojewódzkiego zniknął.

– Przed rozpoczęciem tej konferencji poprosiłem o zdjęcie krzyża i przygotowanie do wniesienia unijnych flag. Nie jest to działanie obliczone na jakiś happening polityczny. To normalna czynność, która dla mnie jako urzędnika jest czymś zwyczajnym. To standardowe, rutynowe działania, które przyszły mi do głowy po wejściu do tej Sali, w której odbywa się najwięcej publicznych spotkań, często zaglądają tu zagraniczne delegacje i fluktuacja międzykulturowa jest największa i wydaje mi się, że w tym momencie krzyż to nie jest najważniejszy element w tej sali – tłumaczył wówczas swoją decyzję nowy wojewoda lubelski.