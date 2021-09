Województwo lubelskie. Stan wyjątkowy potrwa dłużej. „Do wszystkiego się można przyzwyczaić”

- Rząd zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego o 60 dni - poinformował we wtorek (28 września) rzecznik rządu Piotr Müller. Wcześniej doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim.

Stan wyjątkowy na części województw lubelskiego i podlaskiego został wprowadzony 2 września na 30 dni. Zgodnie z prawem może on zostać przedłużony raz i na okres nie dłuższy niż 60 dni. Według rzecznika rządu sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal bardzo trudna. - Naszym obowiązkiem jest nie tylko zabezpieczyć granicę Polski, ale i Unii Europejskiej – podkreślił Piotr Müller.

Jacek Danieluk, burmistrz Terespola, do zapowiedzi wydłużenia stanu wyjątkowego podchodzi spokojnie. - To decyzja słuszna i właściwa. Jeśli ktoś tego nie rozumie to mogę tylko nad tym ubolewać – mówi Kurierowi. Jego zdaniem służby pracujące na terenie objętym stanem wyjątkowym działają dobrze. – Są kontrole na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta, ale nie jest to zbyt uciążliwe dla mieszkańców. Wszystko odbywa się sprawnie i profesjonalnie – przekonuje burmistrz Danieluk. Jak wyjaśnia, życie przygranicznego Terespola nie zmieniło się zbyt wiele w czasie stanu wyjątkowego. – Sklepy są pootwierane, firmy pracują normalnie, uroczystości kościelne i rodzinne się odbywają. Staramy się podchodzić do tych przejściowych trudności ze zrozumieniem – opowiada Jacek Danieluk. – Tylko turystów z Białorusi nie ma – dodaje.