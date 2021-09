XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Górskich z lubelskim akcentem. Zobacz zdjęcia

Stan wyjątkowy. Czy dziennikarze zostaną dopuszczeni do granicy z Białorusią?

Szef KPRM Michał Dworczyk ocenił, że obecność dziennikarzy na terenach objętych stanem wyjątkowym „mogłyby spowodować sytuację zagrożenia, czy prowadzić do jakichś incydentów”. Wcześniej z pytaniem ws. obecności dziennikarzy na granicy z Białorusią zwrócił się do premiera rzecznik praw obywatelskich. Z kolei politycy Lewicy złożyli do prezydenta pismo, aby zmienił rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w taki sposób, by media mogły relacjonować to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy.