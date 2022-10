Zabójcza bójka na Krakowskim Przedmieściu. Sprawa powróci na wokandę

Uzasadniając swoją decyzję sędzia Artur Makuch uznał, że prawidłową kwalifikacją zdarzenia do którego doszło w nocy z 20 na 21 grudnia 2018 r. powinien być art. 158 par. 3 kodeksu karnego. Stanowi on, iż jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. To przestępstwo należy do właściwości sądu okręgowego (wcześniej sprawa była rozpatrywana przez sąd rejonowy). W poprzednim wyroku czyn został zakwalifikowany z art. 158 par. 1, który przewidywał do 3 lat pozbawienia wolności.

Sędzia Artur Makuch argumentując zasadność apelacji od wcześniejszego wyroku uznał, że kwestią decydującą jest dokładne ustalenie początku bójki.