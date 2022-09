Zamość. Czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach Dzieci Zamojszczyzny i Szczebrzeskiej

Dotyczy to około pięciu kilometrów „krajówki” na odcinku: od Alei 1 Maja (chodzi o most na rzece Łabuńce) do granic Zamościa (ul. Szczebrzeska). Zmiany zostały wprowadzone w piątek (9 września). Informuje o tym wykonawca: spółka „Strabag”.

„Wprowadzenie (czasowej) organizacji będzie skutkowało tym, iż połączenie ulic Dzieci Zamojszczyzny, Okrzei oraz Włościańskiej zamieni się ponownie w skrzyżowanie zwykłe” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji. „Ul. Włościańska będzie dalej dostępna dla ruchu. Następnie na odcinku od skrzyżowania ulic Dzieci Zamojszczyzny, Okrzei oraz Włościańskiej do skrzyżowania ulic Dzieci Zamojszczyzny i Kruczej ruch zostanie skierowany na jezdnię lewą. Na dalszym odcinku ruch będzie odbywał się po jezdni prawej, zgodnie z obecnie wprowadzoną organizacją ruchu”.

To nie wszystko. „Zmieni się także lokalizacja miejsca, w którym ruch w stronę centrum jest przekierowywany z jezdni lewej na prawą na ul. Szczebrzeskiej” - czytamy dalej w komunikacie. „To miejsce będzie przesunięte ok. 300 m w stronę granic miasta od skrzyżowania ul. Szczebrzeskiej z ul. Strefową”.