Zamość: Gorąca dyskusja o rozszerzeniu granic. Jedni nastroje tonują, inni gratulują inicjatywy

- Podam kilka liczb: 652 osoby w ciągu ostatniego roku opuściły Zamość. To daje 54 osoby miesięcznie – mówił na sesji RM Mariusz Rutkowski. - Jeśli przyjąć podobną statystykę dla całego regionu, to Zamojszczyznę opuszcza co miesiąc 486 osób. Ludzie emigrują do Warszawy, Krakowa, Gdańska. Zamość się wyludnia, bo brakuje tutaj pracy, perspektyw. Bez powiększenia terytorium miasta nic się nie zmieni.

W imieniu tych, co wyjechali

Rutkowski zapewnia, że nie ma za sobą żadnych partii politycznych i organizacji, ale… czuje się reprezentantem tych, którzy z przyczyn ekonomicznych musieli to miasto opuścić. Złożył do zamojskiej RM petycję w sprawie rozszerzenia granic Zamościa, bo uważa, że miastu potrzebne są nowe miejsca pracy, tereny inwestycyjne, działki pod budowę mieszkań itd. Przygotował kilka wariantów takiego przedsięwzięcia. Zakładają one przyłączenie do Zamościa m.in. sąsiedniego Mokrego, Kalinowic, Chyżej, Płoskiego czy Sitańca.