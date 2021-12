Zamość. Tragiczny wypadek na zalewie. Nie żyje 44-letni wędkarz

Do zdarzenia doszło w sobotę (4.12) rano. Kilka minut po godz. 8 służby zostały powiadomione o zdarzeniu na zalewie w Nieliszu (pow. zamojski). Łódka przewróciła się, a płynący nią dwaj mieszkańcy powiatu sandomierskiego znaleźli się w wodzie.

Jeden z nich w wieku 32-lat o własnych siłach zdołał dopłynąć do stromego wyłożonego głazami nabrzeża. Z wody wydostał go policjant z Nielisza.

– Mężczyzna był bardzo wychłodzony, resztkami sił utrzymywał na powierzchni. 32-latkiem zaopiekowali się miejscowi policjanci, a następnie przekazali go załodze karetki pogotowia. Wędkarz z objawami hipotermii trafił do szpitala – informuje st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Drugiego z mężczyzn odnaleźli strażacy, którzy akcję ratunkową prowadzili przy użyciu łodzi służbowej.

– Mężczyzna unosił się na wodzie około 100 metrów od brzegu. Natychmiast podjęto reanimację 44-latka, był on w bardzo ciężkim stanie. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Niestety po kilku godzinach zmarł – relacjonuje aspirant Krukowska-Bubiło.